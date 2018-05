Des voies réservées aux autobus sur l'A30 dès septembre

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) aménagera dès le 1 er septembre des voies réservées aux autobus sur l'accotement de l'autoroute 30, entre Boucherville et Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal.

Le ministre André Fortin en a pris l'engagement, lundi, après une rencontre avec des élus et des gens d'affaires membres de la Coalition A-30 pour une fluidité durable, créée il y a quelques mois afin d'obtenir une solution aux problèmes de congestion qui s'aggravent sur cette autoroute régionale, surtout entre les autoroutes 20 et 10.

« Au cours de l'été, a dit le ministre dans une mêlée de presse, lundi, on va réaménager les voies de l'autoroute, les réduire un peu [en largeur], les déplacer aussi, pour permettre la circulation des autobus sur l'accotement. »

« Le Réseau de transport métropolitain (RTM) va former les chauffeurs d'autobus afin de s'assurer que l'intégration se fasse en toute sécurité avec les voies de circulation [pour le trafic des camions et des automobiles]. »

- André Fortin, ministre des Transports

Ces travaux, qui pourraient nécessiter de l'asphaltage et un nouveau marquage sur la chaussée de l'A30, se feront de nuit, a assuré M. Fortin, de manière à ne pas incommoder les automobilistes durant la journée. L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui planifie les transports collectifs à l'échelle du territoire métropolitain, sera aussi mise à contribution pour créer de nouveaux circuits régionaux de bus et profiter de la présence de ces voies réservées pour améliorer les temps de déplacement des usagers.

PREMIER PAS

Jointe lundi par La Presse, Sylvie Parent, mairesse de Longueuil et membre de la Coalition A-30 pour une fluidité durable, s'est réjouie de l'engagement du ministre. Elle a toutefois rappelé qu'il s'agissait seulement d'un premier pas pour améliorer durablement les conditions de circulation sur le tronçon d'autoroute compris entre l'A20, à Boucherville, et l'A10, sur le territoire de Brossard.

« Notre objectif est atteint partiellement, a-t-elle souligné lundi. Le plus urgent, c'était de favoriser la circulation des autobus. Mais pour améliorer la fluidité de l'autoroute, il faut qu'on puisse aussi y faire circuler les taxis, les voitures électriques et les covoitureurs. Il y aura un comité de suivi qui suivra l'évolution du projet pour voir si ça fonctionne bien avec les autobus et qui avisera pour voir si on peut ouvrir ces nouvelles voies à d'autres types de véhicules. »

Cette évaluation devrait s'étendre sur environ six mois après la mise en service des voies réservées, prévue pour le 1er septembre, a précisé Mme Parent.

Ce comité de suivi, a dit le ministre, formé de représentants du Ministère et d'élus de la région, fera aussi le point de façon régulière sur l'évolution d'un projet plus vaste, et plus coûteux, qui mènerait à l'ajout d'une troisième voie de circulation de chaque côté de l'A30. Cet élargissement éventuel de l'A30 prendra toutefois des années à se concrétiser et devrait coûter plusieurs centaines de millions de dollars, s'il se réalise un jour.