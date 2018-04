Une expansion des lieux de vente de cannabis déjà envisagée à Montréal

L'administration Plante est arrivée à une entente avec la SAQ sur l'emplacement des quatre premiers lieux de vente de cannabis légaux sur l'île. Ceux-ci seront situés près de stations de métro. Lieu bien connu pour son trafic de stupéfiants, Berri-UQAM aura ainsi une succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC). Les trois autres points de vente seront situés près des métros Lionel-Groulx, Radisson et Jean-Talon.

«Notre analyse était que ce sont des endroits où il y a déjà de la consommation. On ne voulait pas arriver dans un endroit et amener de la consommation», a indiqué Robert Beaudry, élu responsable du dossier au sein de l'administration Plante.

Ces emplacements étant approximatifs, la SQDC doit maintenant trouver des locaux vacants pour aménager ses succursales.

La Ville de Montréal craint toutefois que ces succursales attirent une forte clientèle. On souhaite ainsi qu'au moins quatre autres succursales soient rapidement ouvertes. «Pour éviter que ce soit des lieux de destination, il faut qu'on passe rapidement à une phase deux. On en a discuté avec la SAQ et ils étaient très intéressés à ce qu'on augmente le nombre de succursales. Cette deuxième phase pourrait être simultanée ou à quelques semaines d'intervalle», a précisé Robert Beaudry.

Tout comme pour les quatre premières succursales, Montréal espère être consultée sur l'emplacement de ces points de vente. Ceux-ci seront soumis à un comité d'experts du SPVM, de toxicologues et d'universitaires.