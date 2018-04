L'ancien directeur général de Longueuil devant la Cour supérieure

Accusé d'avoir participé à un système de collusion pour favoriser des firmes de génie entre 2005 et 2012, M. Benedetti a déposé mercredi dernier une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre du conseil de discipline de l'OIQ et du syndic Réal R. Giroux. Cela concerne les requêtes de M. Benedetti, qui ont été rejetées.

En effet, M. Benedetti avait présenté trois demandes, l'une en rejet et en arrêt des procédures pour délai déraisonnable, une autre en rejet d'une plainte pour imprécision et une dernière pour obtenir des précisions. Le conseil de discipline les a toutes rejetées. Dans le document judiciaire, l'avocat de M. Benedetti estime que ces décisions doivent être révisées, « car elles violent clairement le droit du demandeur Benedetti à une défense pleine et entière et constituent des décisions incorrectes, voire déraisonnables ».