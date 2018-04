Encore un week-end cauchemardesque pour les automobilistes

En plus des chantiers du nouveau pont Champlain et de l'échangeur Turcot qui continueront d'empoisonner la vie des usagers de la route encore longtemps, les automobilistes devraient percevoir les premiers effets des chantiers d'infrastructures municipales qui ajouteront au cauchemar ambiant.

Les automobilistes montréalais qui souhaitent se rendre sur la Rive-Sud seront les plus gâtés en raison des fermetures partielles de l'autoroute Bonaventure et du boulevard Gaëtan-Laberge, dans le sud-ouest de Montréal, et de la fermeture d'un viaduc situé dans le prolongement direct du pont Jacques-Cartier, à Longueuil. Comme d'habitude, l'échangeur Turcot sera presque complètement fermé, de même que l'autoroute 20, entre l'échangeur et le pont Mercier.

PONT CHAMPLAIN

Il n'y aura pas de chantier sur le pont Champlain, mais l'accès au pont le plus achalandé vers la Rive-Sud sera compliqué à cause des travaux de construction du nouveau pont Champlain.

À compter de 10 h, demain matin, les automobilistes arrivant du centre-ville de Montréal par l'autoroute Bonaventure seront déviés vers la sortie 4 de l'autoroute. Puis, juste un peu plus loin, en raison d'une fermeture sur le boulevard Gaëtan-Laberge, ils devront effectuer un virage à 90 degrés vers l'autoroute 15 Nord, qu'ils devront suivre jusqu'à l'échangeur Atwater, où ils pourront faire demi-tour pour reprendre l'autoroute 15 Sud en direction du pont Champlain. Une certaine confusion dans la circulation est à prévoir.

PONT JACQUES-CARTIER

Les automobilistes qui opteront pour le pont Jacques-Cartier pour se rendre sur la Rive-Sud, au lieu du pont Champlain, feront face eux aussi à un détour. Un viaduc de Longueuil, à l'approche sud du pont, sera complètement fermé à la circulation.

À cause de cette fermeture, les usagers du pont Jacques-Cartier arrivant de Montréal n'auront pas d'accès direct à la route 132 ou à l'autoroute 20 sur la Rive-Sud, et devront emprunter un chemin de détour passant par le boulevard Taschereau (route 134).

ÉCHANGEUR TURCOT