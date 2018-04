Plus d'un milliard en chantier à Montréal en 2018

La saison 2017 des chantiers sur l'île de Montréal a été pénible ? 2018 s'annonce plus intense encore alors que la métropole prévoit réaliser pour 1,2 milliard en chantiers, en hausse de 50 % par rapport à l'an dernier. Les travaux toucheront tout près de 500 km de rues et conduites.

Aux prises avec des infrastructures tombant en ruine, la Ville de Montréal a entrepris depuis plusieurs années d'accélérer la cadence dans ses travaux de réfection. Et la nouvelle administration Plante a décidé de maintenir le pied sur l'accélérateur.

On compte ainsi refaire la surface de 363 km de rues en mauvais état. Pas moins de 145 intersections feront l'objet de travaux afin d'être sécurisées, nettement plus que les 33 réalisées l'an dernier. De plus, 18 ponts et tunnels seront retapés, contre 14 l'an dernier.

En plus des rues, les travaux toucheront l'équivalent de 129 km de conduites d'aqueducs et égouts.

La facture de ces chantiers planifiés devrait s'élever à 1,2 milliard. L'an dernier, les travaux réalisés avaient coûté 788 millions.

Une nuance s'impose. Qui dit travaux planifiés ne dit pas nécessairement travaux réalisés. Les 788 millions effectués l'an dernier représentent en effet 79 % des travaux planifiés. Reste que 2018 devrait marquer une nouvelle année record en chantier.

La Ville de Montréal estime que cette hausse ne devrait pas trop nuire à la circulation. La majeure partie des interventions de réhabilitation seront de courte durée, soit de deux à trois semaines.

Si ce 1,2 milliard en travaux peut sembler élever, Montréal affirme qu'investir autant s'impose. En fait, la Ville indique que 2018 sera la première année où elle investira davantage que la valeur de dégradation du réseau. En effet, la métropole accumule depuis des dizaines d'années un déficit d'entretien, ses infrastructures se dégradant plus rapidement que la Ville ne les répare.

***

État des chaussées de Montréal

Excellent 15 %

Bon 16 %

Moyen 25 %

Mauvais 27 %

Très mauvais 18 %