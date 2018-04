Pont Champlain: sursis de trois semaines pour le constructeur

La date d'ouverture du nouveau pont Champlain a été repoussée de trois semaines, du 1 er au 21 décembre prochain, en vertu d'une entente convenue entre Infrastructure Canada et le constructeur du projet, Signature sur le Saint-Laurent (SSL).

La directrice de projet pour Infrastructure Canada, Chantal Côté, a de plus révélé hier que le maître d'oeuvre du chantier et le gouvernement fédéral ont convenu d'une entente à l'amiable pour régler la poursuite de 124 millions intentée par le consortium en raison des limitations de charges imposées sur le pont Champlain actuel.

SSL soutenait que la limite de charges imposée sur ce pont par la société fédérale Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI), en raison de son état de décrépitude avancé, a eu des impacts directs sur la livraison des matériaux et pièces nécessaires à la construction du nouveau pont, de même que sur l'échéancier du projet.

En vertu du règlement intervenu, Infrastructure Canada a versé 63 millions à SSL pour régler cette poursuite, et accepte de financer à hauteur de 172 millions les mesures additionnelles mises en place par le constructeur, depuis l'automne dernier, pour accélérer la construction du nouveau pont.

PRÈS DE 4,5 MILLIARDS

Ce versement de 235 millions porte ainsi à 4,47 milliards la facture globale pour la construction du pont et le réaménagement de l'autoroute 15. L'autoroute devra être élargie d'une voie par direction sur une distance d'un peu plus de trois kilomètres entre le pont Champlain et l'échangeur de la rue Atwater, à Montréal.

Les travaux sur l'ensemble du corridor du pont Champlain doivent être terminés en novembre 2019, mais le pont lui-même devra être achevé « substantiellement » d'ici le 21 décembre prochain.

Interrogée à savoir ce que signifie exactement cet « achèvement substantiel », Mme Côté a précisé qu'il englobe tous les éléments fonctionnels du pont nécessaires à la circulation des automobiles, des camions et des autobus qui circuleront sur l'accotement en attendant la mise en service du train léger de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Le nouveau pont Champlain devra donc offrir trois voies de circulation par direction et un accotement carrossable pour les autobus, de même qu'un éclairage fonctionnel et une signalisation adéquate lors de son ouverture, le 21 décembre.

Par contre, des éléments dits secondaires, comme la piste multifonctionnelle pour les vélos et piétons ou l'éclairage architectural du mât central du pont, pourront être achevés après cette date.

Mme Côté a affirmé que les pénalités de 100 000 $ par jour, pour les sept premiers jours de retard, et de 400 000 $ par jour par la suite, prévues au contrat de SSL, seront mises en application si le pont n'est pas ouvert le 21 décembre 2018.