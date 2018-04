Entente entre Montréal et l'UQAM pour l'accès à cinq places et jardins

La Ville de Montréal vient de conclure une entente de partenariat avec l'UQAM permettant de rendre cinq places et jardins accessibles à l'ensemble de la population.

En contrepartie d'investissements municipaux pour le réaménagement des lieux, l'université s'engage à assumer l'animation, l'entretien et la sécurité pendant 25 ans. Ce partenariat se fait dans le cadre du programme Accès jardins. Il en est le premier jalon.

La mairesse Valérie Plante a fait l'annonce des résultats de cette collaboration en conférence de presse. Elle a souligné que depuis 10 ans, 200 projets de construction ont amené près 10 000 nouveaux résidents. «Le coeur de la Ville devient plus animé et c'est tant mieux. Cela amène le défi d'avoir plus d'espaces verts», a souligné la mairesse qui a salué la direction de l'UQAM pour son enthousiasme à «partager cette aventure».

Les travaux doivent commencer dès juin prochain.