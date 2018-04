Le prolongement de la ligne bleue prévu pour 2026

Les résidants de l'est de Montréal, à qui on promet le prolongement de la ligne bleue du métro depuis 30 ans, l'auront finalement en 2026.

Les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard en ont fait l'annonce en grande pompe, lundi, dans l'arrondissement Saint-Léonard, en compagnie de la mairesse Valérie Plante.

Initialement, Québec et Ottawa investiront chacun 16 millions auxquels s'ajouteront 330 millions de Québec pour les premières phases qui comprennent notamment l'acquisition et l'expropriation des immeubles requis, les plans et devis, l'appel d'offres et la mise en place du bureau de projet.

L'investissement estimé à 3,9 milliards ajoutera cinq nouvelles stations jusqu'à Anjou, dont la construction débutera en 2020.

Le projet comprend, outre les 5,8 kilomètres de métro eux-mêmes, un tunnel piétonnier, deux terminus d'autobus et un stationnement incitatif souterrain de 1200 places.

Discuté sous diverses formes depuis 1979, le projet qui verra le jour a été annoncé pour la première fois en 1988 dans la forme qui a été présentée lundi et à deux autres reprises depuis.

C'est donc dire que, si l'échéancier de l'annonce de lundi est respecté, il aura fallu 38 ans avant que les Montréalais ne voient se concrétiser le projet dans sa forme finale.