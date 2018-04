Un hippodrome à démolir, des squatteurs à reloger

La Ville de Montréal a récemment accordé un contrat de 11 millions à l'entreprise Démo Spec afin de procéder à la «déconstruction» des différents bâtiments sur le site de l'ancien hippodrome. «Une autre étape de franchie. On démolit tous les bâtiments», a indiqué l'élue Magda Popeanu, lors d'une rencontre de l'administration Plante en février dernier.

Selon l'échéancier, les travaux devraient être terminés d'ici décembre, marquant la fin définitive de l'aventure pour Blue Bonnets, qui a fermé ses portes en 2009.

Un nouveau chapitre s'ouvrira ensuite. Une fois les bâtiments démolis, Montréal devra procéder à la décontamination des sols. C'est uniquement à la fin de ce processus que la Ville pourra entreprendre de vendre les terrains afin d'aménager un nouveau quartier. On évalue que jusqu'à 8000 logements pourraient être construits sur ce site de 43 hectares, un terrain plus vaste que le parc La Fontaine, avec ses 36 hectares.

Présence de squatteurs

Mais avant de les déconstruire, Montréal devra s'assurer que les bâtiments sont bel et bien vides. À l'approche de la démolition, la Ville a donc demandé au SPVM d'assurer une présence pour éviter que des gens ne se trouvent à l'intérieur alors qu'on procédera au démantèlement. On a beau avoir décidé de ne pas tout bonnement dynamiter ou «bulldozer» les constructions, on veut éviter un malheureux accident.

Ainsi, le 25 avril prochain, un groupe formé de policiers, d'infirmières et d'intervenants sociaux se rendra sur place à la rencontre des squatteurs.

«On veut faire cela dans le respect. Il y a peut-être des gens depuis des années, et on ne les connaît pas. On veut leur donner des options et les relocaliser. Ce sont des personnes vulnérables et on veut les aider», affirme Sébastien de Montigny, commandant du poste de quartier 26, à Côte-des-Neiges.

L'opération surviendra le 25 avril, le lendemain du dénombrement des personnes en situation d'itinérance que Montréal réalisera pour la deuxième fois cette année. Le lendemain, l'entrepreneur fermera la clôture ceinturant le site afin, espère-t-on, de tenir les visiteurs définitivement éloignés.

Il faut protéger ces gens. Si le bâtiment s'effondre en partie, imaginez s'il y a des gens à l'intérieur. Il faut vider l'endroit pour que ce soit sécuritaire durant les travaux de démolition. Je ne connais pas l'état de la structure, mais comme commandant, ça me préoccupe quand mes policiers répondent à des appels d'urgence là-bas. Alors c'est certain que ça me préoccupe de savoir que des citoyens vivent là-dedans», dit Sébastien de Montigny.

Le SPVM confirme avoir reçu de nombreux signalements quant à la présence de squatteurs dans les bâtiments abandonnés.

«Depuis le début de 2018, on a eu 10 appels concernant l'introduction par effraction dans les anciens bâtiments de l'hippodrome.»

Les bâtiments ont beau avoir été barricadés et être surveillés nuit et jour par des agents de sécurité, ceux-ci sont tellement vastes que des gens parviennent à s'y cacher. Certains des visiteurs ne seraient pas des squatteurs. Certains viennent pour voler du cuivre. Des explorateurs urbains s'y donnent aussi parfois rendez-vous. Mais une visite effectuée récemment par des policiers du PDQ 26 a permis de constater que des gens semblent y avoir élu domicile. «Ils n'ont pas rencontré de squatteurs, mais ils ont constaté qu'il y avait des matelas, des vêtements, des sacs. Bref, il y a des signes de vie», relate Sébastien de Montigny.

On ignore avec précision combien de personnes s'y trouveraient. «On me dit qu'il y en a plusieurs, mais on n'a pas de confirmation sur un nombre», poursuit le commandant du PDQ 26.

L'itinérance dans Côte-des-Neiges est beaucoup plus difficile à cerner qu'au centre-ville. Lors du grand dénombrement effectué en 2015, les bénévoles y avaient recensé à peine six sans-abri, un chiffre qui avait été jugé peu crédible par les organismes communautaires du secteur.

Même le SPVM doute de la validité de cette statistique. Depuis huit ans, les deux agents du PDQ 26 qui sillonnent les rues du quartier à la rencontre des itinérants «en rencontrent beaucoup plus que cela», confirme Sébastien de Montigny.

Coordonnateur de Multicaf, une cafétéria communautaire, Bernard Besancenot évalue qu'il y aurait plus d'une quarantaine de femmes sans-abri chroniques dans Côte-des-Neiges. À ce nombre, l'homme estime qu'il faut ajouter tous ceux vivant dans des logements insalubres. «On pense souvent qu'il n'y a pas d'itinérance à Côte-des-Neiges, mais la réalité, c'est qu'il y en a. Il y a beaucoup d'itinérance cachée.»