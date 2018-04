Plus de ressources pour aider les sans-abri dans le métro

Problèmes de santé mentale. Consommation de drogue. Les sans-abri étant de plus en plus nombreux dans le métro, la Ville de Montréal a décidé de doubler le financement d'un programme leur venant en aide. La Presse a accompagné Céline Côté et Antoine Auger-Morin, deux des huit intervenants se trouvant en première ligne dans le réseau souterrain de la Société de transport de Montréal (STM).