Des dizaines de pompiers récompensés

Pas moins de 53 pompiers, lieutenants et capitaines du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été récompensés pour leurs nombreuses années de service, hier, lors d'une cérémonie au centre de formation Raoul-Gauthier.

Huit d'entre eux ont été décorés de la Barrette des pompiers pour « leurs services distingués », la plus haute distinction remise aux pompiers canadiens pour 30 années de service. La Médaille des pompiers soulignant les 20 années « d'excellence » a aussi été décernée à plus d'une quarantaine de membres du SIM. Les distinctions ont été remises par le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, la responsable de la sécurité publique du comité exécutif de la Ville de Montréal, Nathalie Goulet, et le directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, Bruno Lachance.