La Coalition A-30 réclame une voie réservée pour désengorger l'autoroute

Les membres de la nouvelle Coalition A-30 réclament du gouvernement du Québec de pouvoir utiliser rapidement l'accotement de l'autoroute 30, entre Sorel et Brossard, pour y installer une voie réservée temporaire pour le transport en commun, le covoiturage et les véhicules électriques.

C'est une urgence, ont lancé d'une seule voix les mairesses notamment de Longueuil, Brossard, Beloeil et Sainte-Julie. «C'est l'expression d'une volonté populaire et d'un mouvement de solidarité historique», s'est réjouie la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Cette dernière est parmi les membres de la Coalition A-30 pour une fluidité durable (50 municipalités et une vingtaine d'organismes) dont la création a été officialisée mercredi matin en conférence de presse.

Concrètement, la Coalition veut un geste rapide du gouvernement du Québec pour désengorger l'autoroute. L'utilisation de l'accotement n'a pas été évaluée mais on estime que cela peut se faire rapidement à un coût relativement mineur.

«Ce que l'on souhaite, ce n'est pas qu'on nous dise que c'est une bonne idée mais qu'on l'applique!», a déclaré Mme Roy.

La Coalition réclame également des solutions à plus long terme dont des investissements dans la construction d'échangeurs capables d'absorber la circulation. On propose la formation d'un comité pour analyser le dossier.

Selon la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, les embouteillages quotidiens ont un impact sur l'économie de toute la région et sur la qualité de vie des citoyens. Elle rappelle, par ailleurs, que les changements demandés s'arriment parfaitement au projet du REM.

De son côté, le président de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), Pierre Shedleur, qui assistait à l'événement, a donné l'assurance qu'il va transmettre les demandes de la Coalition au ministère des Transports. «On va s'en occuper», a-t-il dit.

Des députés péquistes et caquistes étaient également sur place. «J'endosse totalement leurs demandes», a affirmé Stephane Bergeron. «Des aménagements sur des accotements, c'est possible puisque ça se fait déjà mais on ne contentera pas de solutions temporaires», a dit Benoit Charette, porte-parole en matière de transport pour la CAQ.