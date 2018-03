Montréal pour un registre des morsures, la stérilisation et le micropuçage de tous les chiens

Registre des morsures. Stérilisation et micropuçage de tous les chiens. Mais non à l'interdiction des pitbulls. L'administration Plante formule plusieurs recommandations au gouvernement pour la gestion des chiens dangereux.

La Ville de Montréal a renoncé à témoigner devant la commission parlementaire étudiant un projet de loi qui devait interdire les pitbulls, disant être accaparée par la réécriture du règlement sur les chiens dangereux. La métropole soumettra néanmoins un mémoire, que l'administration Plante a dévoilé ce matin à l'hôtel de ville.

La mairesse Valérie Plante a fait savoir qu'elle soumettait « l'idée d'avoir un registre national des morsures pour assurer la sécurité de tous les Montréalais, mais aussi les Québécois, où qu'ils se trouvent ».

Montréal réclame aussi de rendre la stérilisation et le micropuçage de tous les chiens obligatoires. La stérilisation permettrait d'éviter de voir les propriétaires mélanger des races de chiens et créer une sorte dangereuse et limiter la reproduction dans des mauvaises conditions, propices à générer des chiens dangereux.

Projet Montréal souhaite que seuls des éleveurs détenant des autorisations puissent faire de la reproduction. Seuls les éleveurs et refuges devraient également être autorisés à faire le commerce de chiens, plaide l'administration Plante.

Parmi ses 10 recommandations, Montréal se positionne clairement contre toute interdiction d'une race de chiens, notamment des pitbulls.

Rappelons que Projet Montréal a levé les interdits qui touchaient les pitbulls depuis l'adoption d'un règlement sur les chiens dangereux par Denis Coderre. Après une brève consultation, l'administration Plante est à écrire un nouveau règlement qui devrait entrer en vigueur cet été.

Valérie Plante a insisté pour dire que son administration privilégiait une « approche globale de la gestion qui mise sur le comportement des propriétaires plutôt que cibler une sorte de chiens, ce qui crée un faux sentiment de sécurité ».

Le débat sur les chiens dangereux a été relancé en juin 2016 après la mort de Christiane Vadnais, tuée par le pitbull d'un voisin qui l'avait attaquée dans sa cour.