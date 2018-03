Travaux routiers: entraves majeures pour le week-end de la Saint-Patrick

Bruno Bisson

On pensait avoir vu le pire, il y a deux semaines, lors des fermetures quasi complètes et simultanées des échangeurs Turcot et Saint-Pierre, couplées à celles de l'autoroute 20 et de la route 136. Les chantiers de l'échangeur Turcot avaient alors enclavé tout le sud-ouest de Montréal, à partir du centre-ville jusqu'au pont Mercier. Eh bien non, finalement ! Ce sera encore pire cette fin de semaine.