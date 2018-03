Montréal déclenche sa 7e opération de chargement de l'hiver

«Opération chargement décrétée pour ce soir 19 h», a indiqué sur les réseaux sociaux l'élu Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens.

Selon les données d'Environnement Canada à la station de l'aéroport Montréal-Trudeau, 10 cm de neige sont tombés mardi sur la métropole tandis qu'un autre 11 cm est tombé mercredi.

Il s'agit de la 7e opération de chargement de la neige à Montréal depuis le début de l'hiver. La Ville calculant la facture du déneigement entre le 1er janvier et le 31 décembre, il s'agit toutefois en réalité de la 5e opération sur le présent cycle budgétaire. Toute nouvelle opération de chargement d'ici avril ou en novembre et décembre prochain risque ainsi de faire exploser le budget neige, puisque ce budget de 150 millions permet de couvrir la facture pour cinq opérations par an.