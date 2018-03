Marathon de Montréal annulé: il manquerait toujours 80 remboursements

Simon-Olivier Lorange

« Le Marathon de Montréal, pour moi, c'est fini. » Cela fera bientôt six mois que Yann Laforest attend le remboursement d'un peu plus d'une centaine de dollars que lui promet l'organisation du Marathon. La course phare de 42,2 km prévue le 24 septembre dernier a été annulée en raison de la chaleur accablante. Si la plupart des coureurs ont été dédommagés depuis, certains n'ont toujours pas vu la couleur de leur argent.