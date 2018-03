Des chantiers de plus de 1 milliard pour Montréal

Mais à l'exception de l'échangeur Turcot, qui reçoit la plus grande part des budgets annoncés mercredi par le ministre des Transports André Fortin, les projets prévus pour 2018 et 2019 ne seront dans bien des cas que des travaux de réparation, en attendant des chantiers de réfection majeure plus vastes, et beaucoup plus coûteux.

Échangeur Turcot

La construction du nouvel échangeur Turcot demeure, et de loin, le plus important chantier routier dans l'île de Montréal. Ce mégaprojet totalisant 3,7 milliards, qui a débuté en 2014 et qui se poursuivra jusqu'à la fin de 2020, est achevé à environ 60%, selon le ministre des Transports André Fortin, de passage à Montréal mercredi pour annoncer les budgets des travaux à venir. Le chantier progresse «dans les temps et les budgets prévus», a-t-il assuré. Entre 300 et 400 millions seront investis dans ces travaux de construction, cette année seulement, a indiqué le ministre.

Depuis le début de l'hiver, les travaux en cours concernent surtout le démantèlement de certaines des structures de l'échangeur actuel. Les travaux de construction des nouvelles infrastructures devraient reprendre dans les semaines à venir.

En 2017, une portion de l'autoroute 20 Ouest a déjà été inaugurée, entre l'échangeur Turcot et Montréal-Ouest. Cette année, on prévoit la mise en service du nouveau corridor ferroviaire du CN, qui traverse l'ensemble du projet. La construction de la route 136 Est, qui remplacera l'autoroute Ville-Marie (A720), se poursuivra en parallèle, jusqu'à l'an prochain.

L'échangeur Turcot actuel, inauguré en 1967, relie les autoroutes 15, 20 et 720, dans le sud-ouest de Montréal. Il est emprunté tous les jours par environ 300 000 véhicules.

Pont de l'Île-aux-Tourtes

Le pont de l'Île-aux-Tourtes est un des ponts majeurs reliant Montréal à la banlieue ouest. Plus de 80 000 véhicules (dont près de 11 000 camions) le franchissent tous les jours, entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, à l'extrême ouest de l'île de Montréal.

Son état est préoccupant depuis la fin 2015. Des travaux majeurs de renforcement des piles ont dû être réalisés, dont une partie en urgence, au début de 2016. Des millions de dollars ont depuis été investis pour en assurer la sécurité.