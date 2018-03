Travaux routiers: week-end difficile à prévoir pour les automobilistes

Une vaste partie de la métropole, à partir de L'Île-des-Soeurs jusqu'à LaSalle, et du centre-ville jusqu'à Montréal-Ouest, sera enclavée par les barrières de cônes orange qui couvriront tout le réseau autoroutier, en raison des fermetures simultanées et quasi complètes des échangeurs Turcot et Saint-Pierre.

Grosso modo, la presque totalité du réseau autoroutier de Montréal, au sud de l'autoroute 40, entre les ponts Mercier et Champlain, fermera boutique à compter de 23 h ce soir jusqu'à 5 h lundi matin.

Seul un court segment de l'autoroute 20 Est, entre le boulevard Angrignon et l'autoroute 15, permettra aux résidants du sud-ouest de Montréal de s'extirper de l'enclave et de prendre la direction de la Rive-Sud, via le pont Champlain.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

Les automobilistes qui arrivent à Montréal par le pont Mercier ne pourront pas prendre la direction est, vers le centre-ville, à compter de 22 h ce soir, après la fermeture complète de la bretelle reliant le pont à l'autoroute 20. L'autoroute elle-même sera fermée à partir de la sortie 62 vers la 1re Avenue, dans l'arrondissement de Lachine, jusqu'à la hauteur du boulevard Angrignon. En direction ouest, les fermetures complètes de la route 136 et de l'autoroute 20 feront aussi en sorte que l'accès au pont Mercier sera impossible à partir du centre-ville durant toute la fin de semaine.

ÉCHANGEUR TURCOT

La route 136 (autoroute 720), entre le centre-ville et l'échangeur Turcot, sera aussi fermée, dans les deux directions, pour tout le week-end. En conséquence, tous les accès à ces voies rapides par les rues Saint-Antoine et Hôtel-de-Ville, ou par l'autoroute 15, seront évidemment fermés. Les automobilistes qui veulent se rendre à l'aéroport international Trudeau, à Dorval, durant le week-end, sont invités à emprunter les autoroutes 40 et 520.

RUE SAINT-JACQUES

Enfin, les travaux entraîneront aussi des entraves dans les rues locales, dont la rue Saint-Jacques, qui sera complètement fermée à la circulation automobile, mais aussi aux piétons et cyclistes, entre la rue De Courcelle et le boulevard Décarie. Une navette par autobus, avec service toutes les 15 ou 20 minutes, sera offerte aux piétons afin de contourner l'entrave entre 8 h et 18 h, demain et dimanche. L'accès au Centre universitaire de santé McGill par la route 136 sera fermé, mais l'hôpital sera toujours accessible via les boulevards De Maisonneuve et Décarie.