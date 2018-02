Montréal compte «dépoussiérer» certaines règles de stationnement

L'administration Plante compte «dépoussiérer» certaines règles de stationnement et songe à ainsi éliminer l'interdiction de laisser sa voiture garée plus de 24 heures au même endroit.

Un citoyen a profité de la période des questions lors du conseil municipal de Montréal ce soir pour dénoncer les «règles d'un autre siècle» interdisant dans plusieurs arrondissements aux automobilistes de laisser leur voiture stationnée au même endroit plus de 24 heures. Celui-ci estime que ces règlements n'ont plus sa place à l'heure où on encourage les Montréalais à utiliser les transports collectifs ou actifs.

«Ces règlements doivent être dépoussiérés», a convenu en réponse l'élue Magda Popeanu, qui siège au comité exécutif. Celle-ci a indiqué qu'une révision serait effectuée sur l'interdiction de laisser sa voiture garée plus de 24 heures au même endroit.

Mme Popeanu a par ailleurs indiqué que son administration réviserait la règle obligeant les voitures se garant dans une pente à braquer leurs roues en direction de la bordure. Mme Popeanu a souligné que cette règle a été introduite à l'époque où les voitures étaient manuelles et que cette obligation n'était peut-être plus nécessaire maintenant que les voitures sont majoritairement à transmission automatique.