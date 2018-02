Îles de Boucherville: le bail des agriculteurs renouvelé

Les fermes Savaria et Van Velzen pourront continuer d'y faire pousser leur maïs, leur blé et leur soya pour au moins 15 ans, à condition de suivre les recommandations de la table de concertation régionale qui a étudié le dossier.

Celle-ci demande le respect des milieux naturels et l'aménagement des bandes riveraines, ainsi qu'une rotation de trois cultures au minimum. Le parc national des Îles-de-Boucherville est administré par la Société des établissements de plein air du Québec (SEPAQ) et a une superficie de 8 km2. L'agriculture y est pratiquée sur 141 hectares, soit 1,4 km2. Le transport de la machinerie agricole et des récoltes se fait par traversier.