La circulation de transit sera interdite sur le mont Royal

Il ne sera plus possible de traverser le mont Royal en voiture, la Ville de Montréal s'apprêtant à interdire la circulation de transit dès ce printemps dans le cadre d'un projet-pilote.

La mort d'un cycliste sur la voie Camillien-Houde, l'automne dernier, avait relancé le débat sur la circulation de plus en plus importante sur la montagne. À l'étude du programme triennal d'immobilisations, l'élu Luc Ferrandez, responsable des grands parcs, a indiqué que la métropole comptait revoir la configuration des voies au sommet du mont Royal «dès ce printemps».

Un projet-pilote viendra modifier la circulation. Les voitures pourront continuer à se rendre au sommet pour s'y garer, mais elles ne pourront plus traverser la montagne d'est en ouest ou d'ouest en est.

Ainsi, les véhicules arrivant de l'est pourront se garer près de la Maison Smith et ceux arrivant de l'ouest, près du lac aux Castors. Pour repartir, les automobilistes devront reprendre le même chemin d'accès qu'à l'arrivée. «Entre les deux, il n'y aura pas de circulation possible. Dans la phase un, toute personne qui veut aller en voiture sur le mont Royal, peut y aller, il n'y a pas de contrainte. Par contre, ceux qui veulent transiter ne pourront plus le faire», a expliqué M. Ferrandez.

Montréal planche par ailleurs sur un projet pour réduire la largeur de la voie Camillien-Houde, qui peut atteindre 33 mètres par endroits. On souhaite notamment aménager des espaces pour que les piétons puissent emprunter la voie.