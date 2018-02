Montréal met fin au Programme de réfection des terrains de balle

Grand amateur de balle, le maire Coderre avait mis en place en 2015 un programme pour accélérer la réfection des terrains de la métropole voués à ce sport. Cette décision avait été prise dans le cadre de la stratégie pour attirer une nouvelle équipe professionnelle de baseball. Montréal prévoyait ainsi des investissements de 17,9 millions pour réhabiliter ces aires de jeu, soit les deux tiers des fonds alloués à la réfection de l'ensemble des plateaux sportifs.

Mercredi, le nouveau plan d'investissements de l'administration Plante est venu sonner le glas de ce programme voué exclusivement au baseball. En 2018, 20 terrains de balle seront rénovés, mais ensuite, « en 2019, ce programme sera intégré dans le programme des plateaux sportifs. Ça va donner plus de flexibilité aux arrondissements. Ils connaissent mieux leurs besoins, ils savent quels plateaux ont besoin de plus d'amour », dit Rosannie Filato, élue responsable du sport.

Cet autre programme sera ainsi responsable de l'entretien de l'ensemble des 1300 terrains sportifs que la Ville de Montréal gère sur l'île, des patinoires au basketball en passant par le baseball.

En éliminant la priorité accordée au baseball, les arrondissements seront libres de déterminer quel type de plateaux sportifs ils souhaitent réhabiliter en priorité.

« Les arrondissements voyaient qu'il y avait des besoins ailleurs que dans le baseball. Mais si un arrondissement pense que les besoins sont plus urgents dans le baseball, il pourra le faire », dit Rosannie Filato.

La Ville de Montréal doit adopter plus tard cette année un « plan directeur sportif et du plein air urbain » pour dicter la marche à suivre, un exercice en élaboration depuis 2008. Plutôt que d'y aller terrain par terrain, le plan proposera de procéder parc par parc.

Baseball Québec craint toutefois que l'abolition du programme de réfection des terrains de balle ne finisse par relancer la lente disparition de ces aires de jeu freinée en 2015. Dans les 10 années précédentes, leur nombre avait fondu de 58, pour en laisser un total de 165.

« J'ai hâte de voir comment ça va se traduire sur les terrains de balle. Quand il y avait une politique qui venait du central, du maire directement, tout le monde suivait ce guide. En renvoyant cela en arrondissement, c'est certain que c'est beaucoup plus de travail de représentation pour nous. On retombe un peu dans l'inconnu », dit Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

L'organisation qui fédère ce sport souligne que les besoins de réfection des terrains de balle sont majeurs, la majorité ayant été aménagée il y a plus de 50 ans. Certains sont en place depuis 80 ans, dit-il.

Baseball Québec dit connaître un regain d'intérêt depuis quelques années. De 18 000 joueurs de balle il y a 10 ans, on en a dénombré 32 000 l'été dernier. Mais ce retour en force du baseball est freiné par le manque de terrains disponibles pour jouer, déplore Maxime Lamarche.