Sols contaminés de l'école Baril: une sale histoire

C'était la fin d'une attente de six ans. L'atmosphère était à la fête. En septembre, à l'occasion de la rentrée scolaire, les enfants ont pu intégrer la toute nouvelle école Baril, rue Adam, dans Hochelaga-Maisonneuve. Une structure neuve bâtie sur le terrain de l'ancienne école, un bâtiment centenaire condamné par une infestation de moisissures.

«On a accouché d'un beau bébé, mais l'accouchement ne s'est pas fait sans douleur», avait déclaré la députée péquiste Carole Poirier à l'hebdomadaire local Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve, le jour de l'inauguration de l'établissement.

C'est que les travaux ont été plus longs et plus compliqués que prévu. Un des défis était la décontamination. La terre excavée pendant les travaux était contaminée aux hydrocarbures et aux métaux lourds.

Aujourd'hui, cette terre sortie du terrain de l'école se retrouve au coeur d'un débat qui pourrait avoir un impact sur toute l'industrie québécoise de la décontamination et sur plusieurs grands projets de construction de la région de Montréal.

Un ancien partenaire des Hells

En 2015, le transport et la disposition des sols contaminés du site de l'école Baril avaient été sous-traités à la firme Gestion OFA Environnement.

Le directeur des opérations de Gestion OFA Environnement s'appelait Jean-François Boisvert et avait été condamné en 2009 pour extorsion. Il est toujours en attente de procès pour une affaire de fausses factures dans l'industrie de la construction (son ancienne entreprise personnelle a déjà plaidé coupable l'automne dernier).