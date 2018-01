Montréal change d'avis et enlèvera la neige dimanche

La Ville de Montréal, qui comptait laisser fondre par elle-même la neige tombée cette semaine, se ravise et procèdera à son chargement, dimanche soir.

Dans un message publié sur Twitter, samedi soir, le responsable du déneigement à la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau, a annoncé qu'un chargement avait été décrété pour dimanche, à 19h.

«Le redoux n'est pas aussi grand et l'accumulation prévue lundi n'est plus au rendez-vous. À postériori nous aurions pu décréter avant. Ce fut un mauvais choix de ma part et je m'en excuse!», a écrit l'élu. Le déneigement se fera sur l'ensemble du territoire.

Samedi matin, La Presse rapportait que la Ville avait jugé que la quantité de neige reçue cette semaine ne justifiait pas un déneigement. De plus, M. Parenteau expliquait qu'une opération de chargement endommagerait le pavage et accentuerait le problème des nids-de-poule.

Une opération d'enlèvement de la neige coûte en moyenne 1 million par arrondissement. La Ville de Montréal a procédé à quatre opérations d'enlèvement de la neige depuis le début de l'hiver. Le budget neige de 160 millions permet d'en réaliser cinq par hiver.

- Avec Pierre-André Normandin