Hausse de taxes: l'administration Plante doit s'assumer, dit Coderre

«Les gens quand ils sont au pouvoir ils doivent prendre leurs décisions et ils doivent s'assumer et vivre avec», a-t-il dit au cours d'un point de presse improvisé en marge des funérailles de Emmett Jones, le «père Pops». M. Coderre avait été spécifiquement questionné sur la question de la hausse de taxes.

«Les gens qui prennent des décisions, ils doivent vivre avec. Dans la vie, on ne met pas la faute sur les autres, on prend ses responsabilités», a-t-il continué. «Moi je sais que tout ce qu'on a fait dans le passé on l'a bien fait, mais j'ai dit que je ne jouerais pas à la belle-mère.»

M. Coderre avait assisté à la cérémonie funéraire en compagnie d'élus, d'ex-élus ou de candidats de son parti, dont Harout Chitilian, Hadrien Parizeau et Francesco Miele.

L'ex-maire n'a pas voulu répondre à une question concernant son avenir politique. «Je suis ici aujourd'hui pour rendre hommage à Father Pops»,a-t-il dit.

Il n'a pas été possible de faire réagir Mme Plante sur-le-champ.