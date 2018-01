Travaux routiers: fermeture complète sur la rue Saint-Jacques

La rue Saint-Jacques sera complètement fermée à la circulation dans les deux directions entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelles, durant toute la fin de semaine, y compris pour les piétons et cyclistes.

Pour l'occasion, une navette par autobus, avec des départs à toutes les 15 minutes, sera déployée pour tout le week-end pour contourner la zone de chantier. La navette fera les aller-retour durant la fin de semaine à partir de l'intersection des rues Saint-Jacques et De Courcelle, jusqu'au boulevard Décarie.

En raison de cette fermeture, nécessaire dans le cadre du projet de construction d'un nouvel échangeur, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) sera inaccessible à partir de la rue Saint-Jacques à compter de 22h, ce soir, jusqu'à 5h, lundi matin. L'accès au CUSM devra se faire via les boulevards De Maisonneuve et Décarie.

Ces fermetures de week-end devraient se répéter jusqu'en juin ou juillet prochain en raison des travaux de démolition de plusieurs des structures routière mises hors-service dans le vieil échangeur.

Ainsi, la route 136 (autoroute Ville-Marie), qui relie l'autoroute 15 et l'échangeur Turcot au centre-ville de la métropole, sera elle aussi complètement fermée, dans les deux directions, à compter de 22h ce soir, jusqu'à 5h lundi matin.

L'aéroport Trudeau inaccessible par la 20 Ouest

L'autoroute 20, direction ouest, sera aussi complètement fermée entre l'échangeur et l'entrée du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue, près de Montréal-Ouest. Il sera impossible aux usagers qui souhaitent se rendre à l'aéroport international Trudeau d'y accéder par l'A20. Un détour de plusieurs kilomètres sera nécessaire via les autoroutes 40 Ouest et 520.

Enfin, les accès à l'autoroute Décarie (A15 Nord) à partir de l'autoroute 20 et de la route 136 seront aussi fermés pour toute la fin de semaine.

À moins de n'avoir aucun autre choix, les automobilistes sont priés d'éviter complètement le secteur jusqu'à lundi matin.