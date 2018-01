De nombreux permis et services coûteront plus cher à Montréal

Obtenir un permis de construction. Fréquenter les centres sportifs. Faire prendre ses empreintes digitales. Plusieurs services facturés à la pièce par la Ville de Montréal coûteront plus cher en 2018. Parallèlement à l'adoption du budget, aujourd'hui, les élus montréalais seront appelés à voter des hausses de plusieurs tarifs. Ceux-ci augmenteront en moyenne de 1,5 %, mais la hausse sera plus marquée pour certains services.

PERMIS DE CONSTRUCTION

Le coût pour obtenir un permis de construction augmentera de 10 % en 2018. Les gens qui souhaitent construire ou rénover une maison verront les tarifs passer de 8,90 $ à 9,80 $ par tranche de 1000 $ de travaux. La hausse représente une augmentation de 387 $ sur la construction d'une maison unifamiliale de 500 000 $. « Quelqu'un qui a les moyens de se faire construire une unifamiliale à ce prix a les moyens », dit Benoit Dorais, président du comité exécutif. La Ville justifie cette hausse en indiquant que ces tarifs n'avaient pas été augmentés depuis 2012. Cette hausse représentera des revenus supplémentaires de 3,7 millions. « Ça ne vise pas à équilibrer le budget. L'argent va rester dans les coffres des arrondissements », explique Benoit Dorais. L'opposition à l'hôtel de ville y voit toutefois un dur coup pour l'attrait de Montréal auprès des jeunes familles. « Dix pour cent, c'est appréciable comme augmentation quand on veut faire des travaux. Ça attaque directement les personnes qui veulent rester en ville », déplore Lionel Perez.

CENTRES SPORTIFS

La facture pour fréquenter les principaux centres sportifs augmentera en moyenne de 5 % à 8 %. L'inscription à la pratique libre du jogging ou du badminton au Complexe Claude-Robillard coûtera ainsi 66 $ par session, soit 4 $ de plus. Montréal dit profiter de la révision de sa grille pour bonifier l'offre de services. L'augmentation des tarifs touchera notamment les promoteurs et organismes sportifs qui devront payer plus pour louer les salles et gymnases. Montréal justifie cette hausse par le fait que ces locations réduisent la disponibilité et qu'une hausse est nécessaire pour compenser la diminution d'achalandage. « Certaines augmentations sont importantes, ça va affecter la capacité de plusieurs familles à faire du sport », déplore Lionel Perez. Benoit Dorais assure qu'il s'agit de mieux refléter le coût pour offrir ces services.

INDEXATION AUTOMATIQUE

En entrevue, Benoit Dorais convient que certaines hausses de tarifs - gelés depuis plusieurs années - peuvent donner un coup. Pour l'éviter, il compte désormais indexer automatiquement à l'inflation les différents tarifs. Il estime une telle pratique saine, puisqu'elle reflète mieux le coût pour offrir ces services.

EMPREINTES DIGITALES

Faire prendre ses empreintes digitales par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une vérification d'antécédents judiciaires, une demande d'adoption ou d'immigration coûtera également plus cher. Les gens devront désormais débourser 72 $ plutôt que 60 $. Cette hausse a été jugée nécessaire après une analyse du coût pour offrir ce service. On veut aussi éviter de faire « concurrence à d'autres fournisseurs offrant ce type de service ». Enfin, les promoteurs d'événements et producteurs de films qui doivent recourir au SPVM pour sécuriser leurs activités verront aussi leur facture augmenter de 6,5 % en moyenne afin de refléter leur nouvelle convention collective. « Louer » un policier coûtera ainsi 94,95 $ l'heure, tandis qu'un cadet reviendra à 26,42 $.

INTERVENTIONS DES POMPIERS

Montréal facturera plus cher pour les interventions de ses pompiers à l'extérieur de l'île. La métropole demandera ainsi 3495 $ l'heure pour son équipe de sauvetage en hauteur, en hausse de 70 %. Un sauvetage sur glace sera facturé 2570 $ l'heure, soit un tiers de plus que l'an dernier. Les tarifs de l'équipe spécialisée en matières dangereuses ont augmenté de 21 %, pour s'établir à 4980 $ l'heure.

PERMIS POUR CHIENS ET CHATS

Tous les permis annuels pour les animaux seront majorés de 2 $. Il en coûtera ainsi 27 $ pour un chien stérilisé (62 $ s'il ne l'est pas) et 12 $ pour un chat stérilisé (32 $ s'il ne l'est pas). Une réduction de 7 $ sera toutefois accordée aux propriétaires de chiens et chats munis d'une micropuce.

CENTRE D'HISTOIRE DE MONTRÉAL

Les droits d'entrée au Centre d'histoire de Montréal sont également majorés. Les enfants et étudiants de plus de 18 ans détenteurs d'une carte Accès Montréal verront leur tarif passer de 2 $ à 4 $. Le coût passe de 4 $ à 5 $ pour les adultes. Sans cette carte, le tarif sera de 6 $ pour les enfants et de 7,50 $ pour les adultes.