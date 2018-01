La Fête des neiges, de retour pour une 35e année

Cette célébration de la nordicité se veut l'occasion pour les citadins, petits et grands, de renouer avec les plaisirs de la saison froide. Elle s'étendra sur huit jours, soit tous les weekends du 20 janvier au 11 février.

>> Visitez la page de la Fête des neige de Montréal

La conseillère aux relations de presse de l'événement, Véronique Caissie, souligne que le lancement se déroule dans des circonstances idéales après un temps des Fêtes certes froid, mais neigeux.

Parmi les nouveautés de cette année, elle cite en exemple un atelier de sculpture de blocs de glace et une activité de lancer de la hache.

Les traditionnelles glissoires et tyroliennes sont de retour.

L'organisation attend au moins quelque 100 000 visiteurs.

L'entrée au site est gratuite, de même que la plupart des activités. Les spectacles seront entre autres assurés par Annie Brocoli et l'ancienne candidate de La Voix Alexe Gaudreault.

«Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges, souligne Mme Caissie. Même les plus grands, on se fait souvent prendre au jeu d'aimer les activités pour enfants tout autant que les plus jeunes!»

Un nouveau système de réservation permet de s'assurer une place dans les activités les plus en demande une fois sur le site.