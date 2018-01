Déneigement: l'heure de pointe matinale sera difficile à Montréal

«On s'attend à ce que ça soit difficile», indique le porte-parole Philippe Sabourin, qui explique que c'est aux grandes artères, celles où ont pignon sur rue des écoles et des hôpitaux et celles où passent des trajets d'autobus, que s'attaqueront d'abord les employés de la ville. Ce sont aussi les rues les plus passantes de la ville.

«Moins on a de circulation, plus on se donne une chance d'avancer», dit M Sabourin, qui demande aux automobilistes, lorsque possible, de ne pas utiliser la voiture.

«Le mot d'ordre, quand on peut, c'est de prendre le transport en commun, dit-il. Ce n'est pas une bordée normale qu'on a eue. On a reçu 36 centimètres.»

La Ville prévoit que l'opération de ramassage prendra au moins cinq jours, peut-être plus. Les résidants des dernières rues résidentielles devront patienter jusqu'à vendredi ou même samedi, avant de voir les camions à l'oeuvre devant chez eux.

«On s'attend à avancer de 15% par jour. C'est plus lent que d'habitude à cause de la quantité de neige», indique Philippe Sabourin. Cela équivaut à environ 1500 kilomètres de rues déblayées chaque jour.

À titre comparatif, pour une tempête de 20 cm, la ville arrive à ramasser 20% de la neige par journée.

Pour l'opération des prochains jours, 3000 employés seront à pied d'oeuvre, forts de 2200 appareils.

Montréal rappelle que les citoyens qui n'ont pas de stationnement privé peuvent utiliser les stationnements de nuit gratuits qui sont mis à leur disposition.

Voir le site de Stationnement Montréal: http://www.statdemtl.qc.ca/fr/infos-pratiques/operation-deneigement.html

Pour suivre l'opération de déneigement, le site et l'application INFO-neige: http://ville.montreal.qc.ca/deneigement/