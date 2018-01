Les taxes des Montréalais en hausse de 3,3% en 2018

L'administration Plante-Dorais a présenté ce matin son tout premier budget. Celui-ci s'établit à près de 5,5 milliards. Celui-ci est ainsi en hausse de 5,2% par rapport à 2017.

Pour couvrir les dépenses, l'administration Plante-Dorais estime avoir respecté sa promesse de plafonner les hausses de taxes à l'inflation en décrétant une hausse de la taxe générale de 1,9%. Voilà, Montréal a aussi décidé d'augmenter la taxe de l'eau de 1,1%, jugée nécessaire pour couvrir les coûts pour la réfection des infrastructures. Celle-ci n'avait pas été augmentée depuis 2013. De plus les arrondissements aussi ont contribué en augmentant leur taxe locale de 0,3% en moyenne. C'est en additionnant ces trois hausses que la hausse pour les Montréalais dépassera l'inflation, évaluée à 2,1%.

La résidence moyenne de Montréal, évaluée à 427 500$, recevra ainsi un compte de 3729$. C'est 118$ de plus qu'en 2017.

C'est à Rosemont-La Petite-Patrie que les propriétaires encaisseront la hausse la plus forte (5,6%), suivi de près par Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (5,4%). Ces augmentations plus marquées sont dues aux administrations locales qui ont choisi d'augmenter la taxe d'arrondissement, soit de 1,6% dans Villeray et 1,3% dans Rosemont.

À l'inverse, les citoyens de LaSalle pourront pousser un soupir de soulagement puisque leur compte de taxes augmentera de seulement 0,7%. Les propriétaires de ce secteur doivent cette hausse modérée à leur arrondissement qui a décidé de réduire de 2,2% sa taxe locale.

À noter, la hausse pour les commerces sera légèrement inférieure au secteur résidentiel puisqu'elle sera de 3%. Cette différence s'explique par une hausse inférieure des taxes de l'eau et des arrondissements pour cette catégorie d'immeubles. Cette fois, c'est dans Outremont où les commerçants verront leurs taxes augmenter le plus (6,3%) et dans Saint-Laurent où elle sera la plus faible (0,9%)

Les facteurs derrière la hausse

Divers facteurs expliquent la hausse des dépenses de la Ville de 5,2%. Une importante partie est encore due à la crise des régimes de retraite en 2008, où ceux-ci ont perdu 25% de leur valeur. À l'époque, on avait permis d'étaler sur plusieurs années le remboursement de ce manque à gagner. Leur remboursement coûtera à lui seul 53,6 millions.

La réorganisation de l'offre de transport en commun dans la région de la métropole fait aussi grimper les dépenses de Montréal de 27,7 millions. Cette hausse est importante puisqu'elle portera à 574,3 millions les contributions pour le transport en commun.

L'administration Plante-Dorais a maintenu le programme quinquennal de la main d'oeuvre mis en place sous Denis Coderre. Celle-ci fera diminuer de 110 le nombre d'employés, générant des économies de 9,7 millions.

On maintient également la décision d'augmenter la cadence dans le paiement comptant des travaux d'infrastructures. Cette stratégie avait été mise ne place pour réduire le total des emprunts et ainsi la facture à long terme des chantiers. C'est 361 millions en travaux qui seront payés comptant plutôt que par des emprunts, soit 40 millions de plus qu'en 2017.

Montréal mise également sur une hausse des revenus tirés des contraventions. On espère que les amendes et pénalités rapportent 206,6 millions, soit en hausse de 6% par rapport à 2017.

Hausse pour les villes liées

Le budget risque de faire grincer des dents dans les villes liées à Montréal. Leur quote-part à l'agglomération sera majorée de 5,3% en 2018. L'augmentation sera particulièrement salée pour Mont-Royal, dont la contribution augmente de 9,8% et Montréal-Ouest de 9%. Celle de Sainte-Anne-de-Bellevue baissera toutefois significativement (-7,4%).