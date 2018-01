Montréal entreprend une révision des taxes commerciales

L'administration Plante-Dorais entreprend une révision complète des taxes imposées aux commerces de Montréal. La mairesse en a fait l'annonce peu avant la présentation du budget, disant vouloir un système plus équitable.

Lors d'une rencontre de son administration ce matin, Valérie Plante a dit avoir confié au service des finances un mandat pour revoir la fiscalité non résidentielle, soit celle s'appliquant essentiellement aux commerces. Elle dit ainsi vouloir tirer bénéfice des nouveaux pouvoirs confiés par Québec à Montréal grâce à la Loi sur la métropole, tout juste avant la dernière élection.

« Il est important de mettre en place un système de taxation qui est plus équitable pour les commerçants et les entreprises montréalaises qui contribuent au dynamisme de notre ville », a-t-elle déclaré.

Projet Montréal dénonce depuis longtemps la taxation des commerces, estimant que les petits commerçants étaient injustement surtaxés par rapport à de grandes bannières. Le point est majeur puisque près de 60 % des taxes prélevées par la Ville de Montréal proviennent du secteur commercial.

À quelques heures du dévoilement de son premier budget, prévu à 11h, la mairesse avait qualifié l'exercice de « transition entre les priorités de l'ancienne administration et notre vision pour bâtir le Montréal de demain ». Elle avait spécifié que le budget sera axé sur la mobilité, l'habitation et le développement économique.

Par ailleurs, Valérie Plante a répondu aux demandes de l'opposition pour la création d'un Bureau indépendant du budget en proposant une alternative, soit que la vérificatrice générale fasse un état des finances avant chaque élection. « Nous allons nous assurer que l'élection de novembre dernier était la dernière à se dérouler sans que les partis politiques aient une idée précise de l'état des finances et notamment de l'écart entre les prévisions de l'écart entre les dépenses et les revenus », a-t-elle dit. Selon la mairesse, il s'agit d'une « approche simple, efficace et moins coûteuse » qui assurera une saine transparence.

Pour ses voeux de la nouvelle année à ses collègues élus, la mairesse Valérie Plante les a invités à « continuer de travailler fort pour améliorer les services et la qualité de vie des Montréalais ».