Rivière des Mille Îles: une baisse salutaire du niveau de l'eau

La Ville de Terrebonne a autorisé la tenue de travaux de déglaçage avec un appareil Amphibex dans les endroits problématiques, dont dans le secteur de la côte de Terrebonne, entre le pont de l'A25 et l'édifice de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Trois résidences ont été inondées dans le voisinage, mais aucun citoyen n'a dû être évacué.

« La problématique, on la voit venir depuis avant les Fêtes. Aussitôt qu'il fait en bas de - 10 degrés, c'est là qu'il y a une production accrue de frasil. Avec le temps des Fêtes glacial qu'on a eu, on a perdu tranquillement notre marge de manoeuvre », explique le chef de division du Service de sécurité incendie de Terrebonne, Érik Harnois

La municipalité a pu obtenir le service d'une entreprise du Nouveau-Brunswick qui possède un appareil Amphibex, aussi appelé « la grenouille », dimanche.

Les opérateurs sont à l'oeuvre depuis lundi dans la nuit « pour casser les barrages formés » par le frasil, et les opérations doivent se poursuivre aujourd'hui. « On est encouragés par les résultats de la première journée », ajoute M. Harnois. Hier, le niveau de l'eau était encore élevé sur la rivière des Mille Îles.

UNE RIVIÈRE « SPÉCIALE »

Érik Harnois explique qu'il n'est pas rare que du frasil, une pellicule qui se forme quand la glace commence à prendre, s'installe sur la rivière des Mille Îles. « C'est une rivière spéciale parce qu'à plusieurs endroits, il n'y a pas formation de couvert de glace en raison du fort débit d'eau. C'est une rivière qui développe du frasil, comme une sloche qui s'agglutine », dit-il.

Le phénomène « très actif au froid » forme des barrages qui compliquent l'écoulement de l'eau. Selon M. Harnois, le dernier épisode où « des travaux » comme ceux-ci ont été exécutés sur la rivière des Mille Îles remonte à l'hiver 2013-2014. La Sécurité civile de la Ville de Terrebonne assure « suivre de près » l'évolution de la situation.

CRAINDRE LE REDOUX ?

La firme-conseil Hydro-Météo ne craint pas que le redoux annoncé pour les prochains jours vienne envenimer la situation de la rivière des Mille Îles ou celle d'autres rivières. « Il n'y a rien qui indique que ce sera problématique, affirme le directeur des opérations, Pierre Corbin. Le premier redoux qui suit une longue période de froid n'a pas vraiment de conséquence. »

« Évidemment, il faut voir combien il va tomber de pluie, mais je ne pense pas que des quantités impressionnantes vont tomber, ajoute-t-il. Pour l'instant, ce n'est pas un redoux majeur parce qu'il ne durera pas longtemps, mais on suit ça de près. » Environnement Canada prévoit un maximum de - 3 °C aujourd'hui et des températures de 9 °C et de 6 °C pour jeudi et vendredi.

Ces températures élevées seront accompagnées de précipitations qui tomberont sous forme de pluie. « Pour nous, le redoux, c'est une bénédiction de mère Nature, se réjouit Érik Harnois. Ça va nous donner un sérieux coup de main. Contrairement à des rivières qui ont des embâcles au printemps, nous, on n'a pas ces problèmes-là. »

Ailleurs dans la province, aucune rivière ne présentait un niveau d'eau problématique selon les informations disponibles sur le site internet du ministère de la Sécurité publique.