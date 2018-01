300 nouveaux autobus hybrides d'ici 2020 à Montréal

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé mardi le lancement d'un appel d'offres pour l'acquisition de 300 autobus hybrides supplémentaires.

Leur livraison est prévue au cours de l'année 2020.

La flotte d'autobus totale - hybrides et réguliers - de la Société de transport de Montréal (STM) passera ainsi de 1807 à 2107. Il s'agit d'une augmentation de près de 15 pour cent.

L'annonce a été faite par la mairesse Valérie Plante, le ministre des Transports, André Fortin, et le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux. La ministre Christine Saint-Pierre était aussi présente.

La mairesse Plante se dit sûre que les nouveaux véhicules inciteront les Montréalais à utiliser plus souvent le transport en commun.

« Cela fait partie de nos efforts pour lutter contre les changements climatiques », a indiqué de son côté le ministre Fortin.

Il a aussi parlé des nombreux avantages des autobus hybrides : plus silencieux, plus confortables, ils permettent des économies de carburant et une réduction des émissions de CO2.

Pour conduire ces nouveaux autobus à travers la métropole, la STM prévoit embaucher 600 chauffeurs ainsi que du personnel d'entretien. De nouveaux espaces devront aussi être prévus pour stationner ces véhicules.

Il n'est pas encore déterminé sur quels circuits ces autobus seront ajoutés, mais le président du conseil d'administration de la STM, Philippe Schnobb, a parlé de besoins notamment à Rivière-des-Prairies, Griffintown et Pointe-aux-Trembles.