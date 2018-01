Un Bureau indépendant du budget réclamé à Montréal

À deux jours de la présentation du budget 2018 de l'administration Plante-Dorais, le chef de l'opposition, Lionel Perez, a réclamé une meilleure transparence dans la préparation du budget. La création d'un tel bureau permettrait d'obtenir une analyse indépendante de la situation budgétaire de la Ville.

Il souhaite ainsi mettre fin aux blâmes stériles que se renvoient fréquemment les élus en début de mandat. Peu après la dernière élection, l'administration Plante-Dorais a affirmé avoir découvert un manque à gagner de 358 millions, ce que contestent les membres de l'ex-Équipe Coderre.

« On veut arrêter la guerre de chiffres entre l'ancienne et la nouvelle administration », dit Lionel Perez.

Si un Bureau indépendant du budget ne mettait pas complètement un terme aux affrontements politiques, « ça élèverait le débat et dépolitiserait les chiffres », juge néanmoins M. Perez.

Des dizaines de villes ont un tel Bureau, dont New York, San Diego, Pittsburgh et Chicago.

« On est dans une ère de "fake news" et on peut amener des faits avec cela », a évalué quant à lui Alan de Sousa, critique de l'opposition en matière de finances.

En année électorale, les candidats pourraient bénéficier du Bureau pour obtenir une validation financière des propositions.

Si Équipe Coderre n'avait pas envisagé un tel Bureau indépendant avant de perdre le pouvoir, Alan de Sousa, qui siège depuis 17 ans à l'hôtel de ville et a fait partie de deux administrations montréalaises, estime qu'un tel outil aurait été bénéfique.