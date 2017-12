Trilinguisme: Montréal devance largement Toronto et Vancouver

Alors que certains politiciens québécois se sont inquiétés en 2017 en raison de la perception selon laquelle Montréal serait devenue «trop bilingue», de nouvelles données tirées du recensement de 2016 révèlent que la métropole est de loin la plus trilingue au Canada.

La province a fait les manchettes internationales en novembre dernier lorsque l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en faveur d'une motion pour encourager les commerçants à accueillir les clients par «Bonjour» plutôt que la formule bilingue «Bonjour, Hi».

En réalité, il semble bien que les Montréalais soient aussi à l'aise avec «hola, ciao, namaste, salaam ou marhaba», car 21% de la population parle au moins trois langues selon Statistique Canada.

Ces chiffres tirés du recensement de 2016 font de Montréal la ville la plus trilingue du pays, loin devant Toronto, à 11%, et Vancouver, à 10%.

Ces données ont été commandées par l'organisme Montréal International, dont la mission est d'attirer des investisseurs étrangers dans la métropole, et ont été transmises à La Presse canadienne vendredi.

Environ 850 000 Montréalais ont déclaré parler au moins 3 langues et plus de 40% des résidents issus de l'immigration ont dit être trilingues.

Ironiquement, ce sont les lois sur la langue et les politiques d'immigration du Québec qui favorisent le trilinguisme, d'après le vice-président de l'Association d'études canadiennes, Jack Jedwab, qui a fourni les données.

Québec favorise l'immigration francophone, mais plusieurs de ces immigrants parlent aussi l'anglais, souligne M. Jedwab.

Selon les données, 42% des immigrants qui sont arrivés à Montréal entre 2011 et 2016 étaient bilingues et plus du tiers d'entre eux étaient trilingues.