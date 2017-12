Les refuges pour sans-abri très achalandés en raison du froid

La Mission Old Brewery, notamment, procure des services essentiels à tous ceux et celles qui frappent à sa porte. La Mission a mis en place son protocole hivernal qui prévoit des mesures d'urgence exceptionnelles pour que tous les itinérants aient un endroit chaud et sécuritaire où dormir la nuit.

Un service de navette est également disponible. Un chauffeur et un conseiller de la Mission sillonnent les rues du centre-ville chaque nuit, et invitent les hommes et femmes sans-abri à monter à bord pour se réchauffer ou pour se rendre vers les hébergements d'urgence.

La navette est également présente chaque soir à la fermeture de la station de métro Bonaventure. L'hiver dernier, elle a assuré plus de 4200 déplacements sécuritaires.

Le Pavillon Patricia Mackenzie accueille les femmes, tandis que le Pavillon Webster loge les hommes.

Le jour de Noël, la Mission servira des mets traditionnels avec l'aide de bénévoles.