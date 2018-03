SPVM: «Il y a des choses à changer», dit Martin Prud'homme

Système de promotion, culture des clans, course à la direction du SPVM : plus que la simple refonte des affaires internes, c'est une réforme en profondeur du volet direction du Service de police de la Ville de Montréal que son nouveau chef par intérim, Martin Prud'homme, entend accomplir durant son court mandat d'un an. Pour la première fois depuis sa nomination fracassante le 6 décembre, M. Prud'homme a fait hier une sortie publique auprès des médias écrits, dans l'uniforme bleu de la police de Montréal.

Rebâtir la confiance

Quand on lui a demandé s'il y avait encore du ménage à faire au SPVM, Martin Prud'homme a répondu d'emblée qu'il voulait examiner tout le système de promotion, la culture des clans - des collègues qui sont amis, qui ont des affinités et qui s'entraident pour gravir les échelons au détriment d'autres personnes compétentes - et les courses à la direction. « Quand on parle de sentiment et de culture, il y a des choses à changer. Ça fait partie de mon mandat. Le climat organisationnel est important. Le message que je vais donner à mes gens durant mon mandat est le suivant : on est une équipe, il faut travailler ensemble. Il s'est passé des choses, mais aujourd'hui, il faut tourner la page. Les citoyens de la ville de Montréal nous regardent. Les gens veulent avoir confiance en nous. On est un bon service de police ; pourquoi ne pas le démontrer ? »

Les enquêtes internes bientôt de retour au SPVM

Martin Prud'homme croit qu'il pourrait rapatrier rapidement, au cours de la prochaine année, les enquêtes internes du SPVM transférées à une équipe mixte chapeautée par la Sûreté du Québec (SQ) à la suite de la crise de confiance qui a frappé la police de Montréal en février dernier. Il dit avoir un plan qu'il veut communiquer à son personnel et aux autorités concernées avant de le rendre public, mais pas avant février. Il n'a pas voulu épiloguer sur ce plan pour lequel un changement à la Loi sur la police pourrait être nécessaire. Il croit que le SPVM pourrait récupérer ses enquêtes internes même si l'équipe mixte n'a pas terminé ses enquêtes sur les allégations à la police de Montréal. « Il y avait une problématique aux affaires internes. Je n'ai pas l'intention de rester dans cette situation-là durant des années, mais il faut prendre le temps de faire bien les choses », a-t-il dit.

Rien contre un chef civil

Le mandat de Martin Prud'homme est d'un an, mais il ne sait pas s'il restera moins ou plus longtemps, cela dépendra du moment où il jugera que le service est « sur les rails ». Que son successeur soit de l'interne ou de l'externe lui importe peu. Il estime que le plus important est que ce soit la bonne personne. Il voit des avantages dans une candidature extérieure. « On a déjà vécu ça dans d'autres services et cela a apporté quelque chose de positif et amené un changement », a-t-il dit. Il n'écarte pas la candidature d'un civil, pourvu que ce dernier connaisse les organisations policières. « On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas ça. Il y a une culture et des façons de faire. Travailler avec la police, c'est particulier. Tout le monde le sait. Il faut être dedans pour le savoir encore plus », a expliqué M. Prud'homme. Il a ajouté qu'il pourrait faire des suggestions ou des recommandations pour le choix de son successeur, mais que c'est la Ville de Montréal qui aurait le dernier mot.

Pour un « processus uniforme de sélection » des chefs

Sans vouloir commenter la manière dont le chef du SPVM est choisi, Martin Prud'homme est pour « un processus uniforme de sélection pour l'ensemble des chefs de tous les corps de police du Québec ». « Je suis content de voir que la commission Chamberland en a fait l'une de ses recommandations. J'ai vécu un processus lorsque j'ai été nommé chef de la SQ et je crois que c'est un bon processus. Il pourrait toutefois être bonifié. Je crois que ça prend un processus qui est pareil pour tout le monde. Alors, un jour, les gens pourront poser leur candidature dans un endroit ou dans une autre ville, et il y aura toujours le même genre de processus, transparent et basé sur la compétence. C'est demandé et je crois qu'un jour, on devra accepter ce rendez-vous-là. »

Un problème réglé

Au sujet du retour de l'inspecteur Ian Lafrenière à la tête des communications du SPVM, Martin Prud'homme a dit qu'il y avait un problème à cet endroit et qu'il fallait le régler. Il a refusé de parler d'une erreur - le déplacement de Ian Lafrenière - de la direction précédente. « Ian Lafrenière représente pour moi la transparence, la facilité, la confiance du public et celle des médias. L'équipe ici est une bonne équipe, mais j'avais besoin d'un chef et je l'ai choisi. Et à l'interne aussi, on avait besoin de confiance, ça a manqué dans les dernières années. Les gens m'en parlent. Il y en a qui ont souffert de ça et moi, j'avais besoin de communiquer à l'interne. Ian Lafrenière, c'est un exemple de communicateur dans les services de police au Québec depuis plus de 20 ans. Pour moi, c'est la façon d'être transparent. On travaille pour les citoyens. Présentement, ils posent des questions, et je veux donner des réponses, je n'ai rien à cacher. »

Finies les « affaires Lagacé »

Pour prévenir d'autres « affaires Lagacé », Martin Prud'homme a annoncé hier à tous ses cadres la mesure qu'il avait déjà adoptée lorsqu'il était à la Sûreté du Québec : si jamais une personne au statut particulier, comme un journaliste, un avocat ou autre, ressort dans une enquête, le dossier devra remonter jusqu'à son bureau et c'est lui seul qui autorisera ou non des demandes de mandat. La directive prévoit également d'autres volets, notamment une consultation obligatoire avec un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales, un contrôle de qualité et la tenue d'un registre. « Je ne veux pas qu'il y ait d'erreurs, je veux que ce soit clair. Je crois et j'ai toujours cru à la protection des sources journalistiques. Des chasses aux sorcières envers les fuites journalistiques, jamais je n'en ai fait et jamais je n'en ferai. Il n'y en aura pas sous mon règne. Il n'y en aura pas par mes cadres, il n'y en aura pas par mes enquêteurs ni dans le bureau des affaires internes », a-t-il assuré.

Pas de « police nationale »

Avec l'arrivée de Martin Prud'homme à la tête du SPVM, des enquêteurs ont confié à La Presse qu'ils craignaient que la SQ n'en profite pour mettre la main sur les enquêtes spécialisées - crime organisé, homicides, crimes contre la propriété, stupéfiants, etc. - de la police de Montréal. À ce sujet, le chef intérimaire du SPVM a été très clair. « Si j'avais voulu faire ça, j'en aurais parlé lorsque j'étais sous-ministre à la Sécurité publique. Il n'y a aucun danger que ça arrive. Le SPVM fait un très bon travail. Mais la seule et grande question que j'ai toujours eue, c'est qu'il faut travailler ensemble. Aujourd'hui, il y a une alliance comme il n'y en a jamais eu dans le crime organisé. Les services de police doivent faire la même alliance. On doit s'attaquer aux têtes dirigeantes, pas seulement aux motards, mais en s'arrimant ensemble. Le SPVM a d'autres groupes organisés sur son territoire, il ne faut pas les négliger », a-t-il précisé.

Fier d'être en bleu

Martin Prud'homme porte fièrement - c'est lui qui le dit - l'uniforme bleu de la police de Montréal depuis trois jours. Il a admis qu'il se demandait comment il serait reçu. Il a fait la tournée de tous les services et escouades du SPVM et dit avoir été bien accueilli, soulignant même une blague qu'une dizaine d'enquêteurs des Enquêtes spécialisées de la Place Versailles lui ont faite lors de sa visite, en portant une chemise de la SQ. « De belles choses ont été faites au SPVM dans le passé. Ce n'est pas vrai que tout est mal fait. Le SPVM est un beau service de police composé de bons policiers, policières et employés, qui font du bon travail au quotidien. Je les rencontre et je vois dans leurs yeux des gens déterminés. Depuis deux ans, on parle des mauvaises affaires. On ne parle pas des choses bien qui ont été faites depuis des dizaines d'années, des vies sauvées, des gens qui travaillent 24 heures, durant sept jours. La police, ce n'est pas facile aujourd'hui. Le SPVM n'est pas un service pourri. C'est un très bon service de police, mais il fallait corriger des choses. On regarde en avant et parler du passé, ce ne serait pas digne de mon poste. »

