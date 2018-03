Inondations printanières: encore 125 familles à l'hôtel

«Il faut que le gouvernement identifie les zones les plus à risque et facilite l'expropriation. On a des quartiers qui ressemblent à un fromage suisse, avec des trous, des maisons qui restent, d'autres qui seront détruites»

Selon Mme Lewis, ce travail de relogement doit être fait de manière préventive, notamment pour la sécurité des services d'urgence. « On a un pompier qui a failli mourir, il est passé à travers une fosse septique, a raconté Mme Lewis. Oui, le droit à la propriété est important, mais la sécurité des gens l'est aussi. »

D'autres élus ont défendu le droit acquis de gens qui habitent en zone inondable depuis des dizaines d'années, ou l'importance de maintenir en vie des quartiers. Certains ont aussi fait valoir la protection du patrimoine.

Par décret, le gouvernement a interdit le printemps dernier la reconstruction de maisons jugées perte totale en zone inondable 0-20 ans.

« Le tiers des résidants de Maskinongé sont dans une zone inondable. Si on leur interdit de reconstruire dans ces zones, c'est de gros revenus que la municipalité perd », a prévenu de son côté le préfet de la MRC de Maskinongé. Robert Lalonde suggère plutôt d'obliger les résidants à construire un sous-sol non fini avec un rez-de-chaussée à une distance minimale du sol.