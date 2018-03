Des menaces à connotation nazie contre des synagogues

B'nai Brith Canada, un organisme de la communauté juive, a publié hier une image d'une des correspondances reçues: s'y trouvent une croix gammée, une étoile jaune et le mot «juiverie», tous des éléments de la propagande nazie pendant leur règne en Allemagne, entre 1933 et 1945. La phrase «La juiverie doit périr» figure sur la lettre.

Selon l'organisme, la même lettre a été envoyée aux deux lieux de culte: l'un est situé dans l'arrondissement Saint-Laurent et l'autre dans Notre-Dame-de-Grâce. B'nai Brith rapporte aussi l'envoi de la même lettre à d'autres synagogues ailleurs au Canada.

Le SPVM a confirmé faire enquête sur ces menaces. «On a deux plaintes de deux synagogues différentes», a indiqué le porte-parole policier Benoit Boisselle. «C'est la section des crimes haineux qui est responsable de ces dossiers. Pour l'instant c'est pris comme deux cas séparés: s'il y a des similitudes dans les enquêtes et on peut relier des éléments, ce sera considéré comme un événement.»

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'est dite préoccupée par cet événement. «Nous devons toujours demeurer vigilants et il faut prendre toutes les menaces au sérieux», a-t-elle dit à l'issue d'une rencontre avec Justin Trudreau. «Il ne faut pas laisser ce genre de message prendre de l'importance. Ce n'est pas qui nous sommes; nous sommes une place accueillante et c'est cela qu'il faut mettre de l'avant.»

Selon B'nai Brith Canada, des synagogues de Toronto, Edmonton et Hamilton ont aussi reçu de telles lettres.

L'organisme s'est dit horrifié.

«Malheureusement, la croix gammée a fait un retour cette année, souillant les murs d'écoles secondaires, d'universités et de bâtiments publics», a affirmé le dirigeant de l'association, Michael Mostyn, par voie de communiqué. «Il est plus important que jamais de condamner ce symbole de racisme et de haine.»