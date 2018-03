Terrebonne: un trou de 13,2 millions dans les finances

Élu le 5 novembre dernier à la tête de Terrebonne avec son équipe de l'Alliance démocratique, M. Plante et son équipe ont fait face à quelques surprises. « Tout n'avait pas été dit. On part de plus loin que je pensais », a indiqué en entrevue avec La Presse le maire Plante.

Ce dernier se montre particulièrement critique à l'égard de son prédécesseur qui a utilisé un surplus transmis par la MRC pour payer « les factures courantes d'épicerie ». « C'est du pelletage en avant. L'année d'après, l'argent ne réapparaît pas. Le manque à gagner de 7 à 8 millions existe encore. Je suis obligé de dire qu'on ne fera plus d'affaires comme ça », a ajouté le maire.

Au total, le manque à gagner équivaut à 13,2 millions, soit quelque 5 % du budget de fonctionnement annuel de la municipalité. Le travail de confection du budget se poursuit jusqu'en janvier ; la loi permet l'adoption du nouveau budget d'ici le 31 janvier, compte tenu de l'arrivée d'une nouvelle équipe.

Ainsi, la population sera conviée à une présentation le 11 janvier, à la suite de quoi les élus auront à se prononcer.

CHANGEMENT DE CULTURE

Le maire Plante entend modifier la taxation de l'eau alors que le secteur résidentiel subventionnait, selon lui, le secteur commercial et industriel. « Il va y avoir une correction dans le budget et une série de mesures, un peu comme les 12 travaux d'Astérix. Mais le compte de taxes des citoyens, lui, sera globalement protégé. Ça va être en bas de 1 % », a-t-il assuré.

Parmi les mesures qui seront annoncées, l'administration Plante veut réduire le nombre d'heures supplémentaires des employés municipaux de 50 %, sur une période de deux ans. Il souhaite également réviser l'utilisation des véhicules de la Ville (environ 300). Terrebonne doit entreprendre un changement de culture, croit le maire.

« À Terrebonne, il n'y a pas de plan stratégique. On n'a jamais adopté de vision ni de plan de gestion de la dette. Et sincèrement, on n'a aucune planification financière qui va au-delà d'un an », constate-t-il en soupirant.

En janvier, la Ville recevra le rapport final de l'analyse effectuée par l'École nationale d'administration publique (ENAP), dont les services ont été retenus sous l'administration du maire Stéphane Berthe. Les recommandations devraient mener Terrebonne à changer ses façons de faire.

Selon M. Plante, l'une des façons d'entreprendre ce changement sera « l'optimisation des ressources », ce qui n'est pas synonyme de compressions. Il faut générer des économies en utilisant les nouvelles technologies : poubelle intelligente, GPS pour le déneigement et l'entretien des rues, par exemple.