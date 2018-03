Longueuil: la mairesse Sylvie Parent complète son comité exécutif

Par voie de communiqué, Mme Parent annonce que les élus d'Action Longueuil, Colette Éthier et Éric Bouchard, se joignent au comité exécutif. Selon la mairesse, ils «possèdent les qualités requises pour occuper ces nouvelles fonctions». «Je suis confiante que cette équipe [...] saura faire consensus pour faire avancer les grands projets dans le meilleur des intérêts des citoyens», a déclaré Mme Parent.

Cette dernière a été élue le 5 novembre dernier avec 5 conseillers municipaux de son équipe. Huit sièges au conseil municipal sont occupés par des élus de Longueuil Citoyen, et deux autres par des conseillers indépendants. Mme Parent espérait convaincre l'un d'eux de se joindre à la table de l'exécutif. Les pourparlers des derniers jours n'ont donné aucun résultat. «Ç'a été un refus clair», a indiqué l'attachée de presse de Mme Parent.

Si cette dernière contrôle complètement son exécutif, elle demeure toutefois minoritaire au conseil municipal. Elle devra faire face à Longueuil Citoyen qui a démontré son intention de résister lors des deux premières séances du conseil municipal de ce nouveau mandat politique. L'adoption du budget de fonctionnement la semaine prochaine, constitue un premier défi de collaboration.

Mme Éthier et M. Bouchard travailleront avec Éric Beaulieu et Monique Bastien qui sont en poste depuis quelques semaines. M. Beaulieu est responsable des finances, du développement économique, des grands projets ainsi que de l'administration de la municipalité. Mme Bastien a entre les mains les dossiers de nature sociale: habitation, logement social, immigration, famille et sécurité publique.

La mairesse a confié les transports, la circulation et l'éthique à Mme Éthier qui a été élue pour la première fois en 2013. Pendant son premier mandat, elle agissait entre autres comme présidente du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

De son côté, M. Bouchard hérite des dossiers d'environnement, d'urbanisme et de l'aménagement urbain. Lors du dernier mandat, M. Bouchard agissait comme leader du caucus d'Action Longueuil.

De plus, Tommy Théberge, seul élu d'Action Longueuil ne siégeant pas au comité exécutif, se voit confier les loisirs, le sport et la culture. M. Théberge préside, par ailleurs, le conseil de l'agglomération de Longueuil.