Le grand chambardement de l'échangeur Turcot

Le grand chantier de 3,7 milliards entre dans une « nouvelle phase » avec le transfert de la circulation de l'autoroute Ville-Marie (A720 Ouest) sur des voies temporaires, et le démantèlement prévu de sept bretelles de l'échangeur actuel. Le temps est venu de ranger les GPS et de naviguer à vue à travers Turcot, en faisant bien attention aux panneaux de signalisation.

Puisqu'on ferme l'autoroute 720, il est aussi nécessaire d'en condamner les accès. Ainsi, les entrées de l'autoroute à partir des rues du Fort et Lucien-L'Allier, près du Centre Bell, au centre-ville, seront définitivement fermées. Pour compenser ces fermetures, et permettre à la circulation du centre-ville de fuir en direction de l'autoroute, une nouvelle entrée temporaire sera aménagée à l'angle des rues Saint-Antoine et Rose-de-Lima. Cette entrée devrait attirer beaucoup de circulation de transit autour de cette intersection dans les prochains mois, surtout en pointe l'après-midi.

Le changement le plus important pour les automobilistes se manifestera dès lundi prochain avec la fermeture complète de l'autoroute Ville-Marie (A720) en direction ouest, à partir du tunnel Ville-Marie jusqu'à l'échangeur Turcot. La circulation de l'A720 Ouest sera redirigée, dès la sortie du tunnel, vers deux voies temporaires aménagées à contresens sur la nouvelle route 136. La confusion des automobilistes devant ces déviations et le fort volume de circulation, surtout en pointe de fin de journée, pourraient entraîner des embouteillages à la sortie du centre-ville de Montréal.

À compter de lundi, les automobilistes qui arrivent de l'autoroute Décarie devront prendre la bretelle vers la route 136 Est, puis bifurquer à droite vers un ouvrage temporaire qui les amènera jusqu'à la hauteur de la rue Saint-Rémi. De là, ils effectueront un demi-tour complet pour reprendre la direction ouest, via le boulevard Pullman, et rejoindre l'autoroute 20. Les véhicules en provenance du pont Champlain, via l'A15 Sud, convergeront vers ce même demi-tour pour prendre la direction ouest. La zone de convergence des bretelles représente un « risque de ralentissement ».

DU PONT CHAMPLAIN À L'AÉROPORT TRUDEAU

Les automobilistes en provenance du pont Champlain, sur l'autoroute 15 Nord, n'ont plus d'accès direct à l'autoroute 20 Ouest depuis des semaines. Un nouvel accès temporaire à l'autoroute leur sera offert. Il exigera toutefois beaucoup d'attention des automobilistes. En roulant sur l'A15 Nord, en provenance du pont Champlain, les automobilistes arriveront à une fourche et devront opter pour poursuivre leur route sur l'autoroute 15 en direction du nord de l'île, ou prendre à droite dans une entrée temporaire vers l'autoroute 20 Ouest. En plus de ce « point de décision » avec lequel les usagers de l'A15 ne sont pas familiers, ce lien entre l'A15 Nord et l'A20 Ouest convergera au même endroit que la circulation provenant de l'autoroute Décarie, et qui se dirige aussi vers l'ouest de l'île. La convergence des deux liens temporaires de l'autoroute 15 risque de causer des refoulements de circulation.