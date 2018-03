Montréal rend hommage aux victimes du massacre de Polytechnique

Plus tôt en matinée, une gerbe de roses blanches avait été déposée devant une plaque commémorative à l'institution d'enseignement, qui avait invité son personnel, les étudiants et le grand public à venir s'y recueillir tout au long de la journée.

«Pendant 12 ans, on avait une bonne loi, adoptée 6 ans après la tragédie, en décembre «95, mais à cause des conservateurs, on a perdu la grande majorité de nos gains.»

«Malheureusement, 28 ans plus tard, on doit encore se battre pour un meilleur contrôle des armes à feu», a-t-elle soupiré.

Dans une ambiance sobre et sans artifice, des survivants de la tuerie, des membres des familles des victimes et plusieurs autres personnes ont regardé les flocons de neige danser dans la lumière durant quelques minutes avant de se disperser du belvédère surplombant la métropole.

Cérémonie à Guangzhou

En voyage en Chine, Justin Trudeau a pris part à une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes au consulat général du Canada.

Par communiqué, le premier ministre a déclaré que la tragédie «nous a rappelé ce qui peut se produire lorsque la haine et la misogynie l'emportent».

M. Trudeau a indiqué qu'il fallait en faire davantage pour dénoncer la violence fondée sur le sexe à l'endroit des femmes et des filles, au Canada comme à l'étranger.

«Nous devons valoriser les voix des femmes et des filles. Nous devons lutter contre les injustices et les inégalités qui exposent les femmes les plus vulnérables encore plus à la violence et mettre fin à une culture qui dévalorise les femmes, que ce soit à Hollywood ou dans les couloirs du Parlement», a-t-il avancé.