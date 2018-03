Michelle Obama à Montréal en février prochain

Comme son mari, l'ancienne première dame est l'invitée de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. « Après la venue du président Barack Obama, nous avons reçu un très grand nombre de demandes pour que nous invitions Mme Obama à notre tribune. Nous sommes très fiers de recevoir une invitée aussi prestigieuse pour commencer l'année 2018 », a écrit aujourd'hui le président de la Chambre de commerce, Michel Leblanc.

Ce ne sera pas la première visite de l'ancienne Première Dame au Canada depuis son départ de la Maison-Blanche. Mardi dernier, elle a pris la parole devant 3000 personnes au centre Mattamy, à Toronto.

Les billets pour son discours montréalais seront en vente à partir de midi le 14 décembre. On ignore pour le moment le sujet du discours que prononcera Mme Obama à Montréal.

À Toronto, à l'invitation du Economic Club of Canada, elle a fait un exposé sur l'importance économique de travailler à l'avancement des femmes et des filles, une cause qu'elle a défendue pendant tout son passage à la Maison-Blanche, de 2009 à 2017. Dans la Ville-Reine, le prix des billets oscillait entre 250 $ et 1000 $.