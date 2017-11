Montréal se prépare à la légalisation du cannabis

La mairesse Valérie Plante a annoncé ce matin que son administration avait lancé les travaux d'un comité consultatif dont le mandat sera d'élaborer une stratégie face aux impacts pour la métropole de la légalisation du cannabis. « C'est un sujet important qui préoccupe beaucoup de citoyens. On doit être proactifs et s'assurer que ce soit fait le mieux possible », a dit Valérie Plante.

Son administration a ainsi mandaté les élus Rosannie Filato et Robert Beaudry pour siéger à ce comité. Rosannie Filato est responsable dudéveloppement social et communautaire, ainsi que de la jeunesse, tandis que Robert Beaudry est responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales. Pour mener à bien leur réflexion, les deux élus seront épaulés par différents experts et « acteurs du milieu ».

Rappelons que les députés fédéraux ont adopté lundi soir le projet de Loi C-45, qui doit décriminaliser le cannabis à partir de juillet 2018.