La mairesse accueille «avec regret» le déménagement de Molson

Par voie de communiqué, elle a précisé avoir « fait des représentations auprès de la famille Molson et des gestionnaires de l'entreprise » pour maintenir les activités au vieux complexe rue Notre-Dame. « Malheureusement, l'offre bonifiée que nous avons soumise n'a pu être étudiée par le conseil d'administration de la brasserie Molson Coors, qui avait déjà pris sa décision », indique-t-elle.

Plus tôt ce mardi matin, Molson Coors Canada a annoncé le déménagement de sa brasserie, dont une partie date de 1786, sur un nouveau site dans l'arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

L'entreprise a déposé une offre d'achat qui doit être approuvée le 5 décembre prochain par le conseil municipal.

Nouvelle vocation

La mairesse Plante a quant à elle rappelé que le site actuel représente un potentiel de développement économique et social « immense », qui « permettra de redonner ce secteur industriel à la population ». La mairesse évoque notamment les projets qui permettraient de redonner accès au fleuve à cet endroit, de créer un nouveau pôle d'emploi « plus connecté à la réalité économique du Montréal d'aujourd'hui et de demain ».

Chez Molson Coors Canada, le porte-parole François Lefebvre a indiqué à La Presse que l'entreprise comptait « travailler avec la Ville et la population » pour trouver une nouvelle vocation au site. Que ce soit pour un musée, des activités muséales, le maintien d'une activité brassicole artisanale, « il y a différentes options, et elles sont toutes sur la table ».

Interrogé peu avant la publication du communiqué de la Ville de Montréal, M. Lefebvre avait expliqué voir dans l'annonce de ce déménagement « une excellente nouvelle, un investissement manufacturier dans le grand Montréal » dont profiteront la métropole et sa région.