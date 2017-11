Conseil municipal: Schnobb restera à la tête de la STM

Valérie Plante dit avoir été satisfaite de ses récents échanges avec Philippe Schnobb, qui avait été nommé par Denis Coderre, voilà quatre ans.

«On sent une énergie débordante que de la part de la direction de la STM», a-t-elle indiqué lors d'un point de presse. Ainsi, pas question pour le moment de changer de président.

«Depuis le début, j'ai dit que je n'étais pas le type de leader qui arrive et fait rouler des têtes», a-t-elle expliqué.

La nouvelle administration a toutefois fait plusieurs autres nominations au sein du conseil d'administration de la STM. Le conseiller Craig Sauvé, de Projet Montréal, deviendra vice-président du transporteur.

Notons que conseiller Marvin Rotrand récupère un siège à la STM, lui qui avait été dégommé par Denis Coderre en juin dernier. Le chef de Coalition Montréal a été vice-président de la STM de novembre 2001 à juin dernier, quand il a été délogé par le maire sortant. «C'est ironique: Coderre est parti, mes collègues en transport en commun du Canada ont reconnu mon dévouement pour le transport collectif et le conseil municipal me fait l'honneur de me renommer au conseil d'administration de la STM», s'est emballé Marvin Rotrand, vétéran de l'hôtel de ville.

Le conseil municipal de Montréal a profondément changé de visage aujourd'hui alors que les élus montréalais reprenaient leurs travaux pour la première fois depuis les élections du 5 novembre. Après avoir siégé pendant quatre ans dans l'opposition, Valérie Plante s'est assise officiellement pour la première fois dans le siège de mairesse.

Cette première séance depuis les élections a permis à l'administration Plante-Dorais de procéder à plusieurs nominations, notamment à la Société de transports de Montréal, mais aussi aux commissions municipales. Signe du changement de garde à l'hôtel de ville, le conseil municipal a pris un visage féminin alors qu'entraient en fonction la toute première mairesse et la toute première présidente, Cathy Wong.