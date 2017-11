L'opposition montréalaise dévoile son cabinet fantôme

L'opposition à l'hôtel de ville a présenté son cabinet fantôme en disant vouloir mettre en lumière les lacunes de la nouvelle administration Plante-Dorais. Son chef par intérim, Lionel Perez, s'est engagé à offrir une opposition « responsable et rigoureuse ».

Le cabinet fantôme compte 26 membres (sur 38 élus). C'est nettement plus que le comité exécutif de Projet Montréal, qui compte 13 membres et 5 conseillers associés.

Lionel Perez sera critique sur les enjeux touchant le nouveau statut de la métropole, la gouvernance et les relations internationales.

Il sera épaulé par Marie-Josée Parent qui agira en tant que leader de l'opposition au conseil municipal et sera critique en matière de statut de la femme, culture et réconciliation autochtone. L'opposition misera aussi sur Francesco Miele qui sera président du caucus et critique en urbanisme.

Lionel Perez estime que son cabinet vient « mettre en évidence certaines responsabilités que l'administration a décidé d'ignorer ».

Le chef de l'opposition a à nouveau dénoncé le manque de représentants des minorités. « Il y a une lacune grave sur la diversité », a déploré Lionel Perez.

Quant à l'avenir du parti Équipe Denis Coderre, sa santé financière sera « saine » à l'issue de la campagne. Le maire sortant ayant quitté la politique municipale, la formation devrait dévoiler son nouveau nom d'ici deux semaines.