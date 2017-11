Laval: un comité exécutif sous le signe de la continuité

Le conseiller municipal Stéphane Boyer, réélu dans le district Duvernay-Pont-Viau au début de novembre, fait son entrée au comité exécutif aux côtés de David De Cotis, Sandra Desmeules et Virginie Dufour, qui voient leur mandat renouvelé.

C'est sans surprise que le maire Demers a désigné Stéphane Boyer, qui l'a accompagné tout au long de la campagne électorale, notamment lors des conférences de presse. M. Boyer a ainsi pu démontrer sa connaissance des dossiers et ses talents de communicateur.

Il occupe le siège laissé vacant par Raynald Adam. Ce dernier a décidé de quitter la politique après que son parti, le Mouvement lavallois, eut décidé de tenir une assemblée d'investiture pour choisir une candidature dans son district. M. Adam s'est retiré sans faire de vague.

RESPONSABILITÉS À DÉTERMINER

Pour l'instant, les responsabilités de chacun des membres de l'exécutif ne sont pas connues. Elles seront précisées au cours des prochaines semaines. Jusqu'à maintenant, les finances et les transports étaient entre les mains de David De Cotis. Mme Desmeules s'occupait de sécurité publique et Mme Dufour, d'environnement. Les arts et la culture incombaient à M. Adam.

Dans un communiqué, Marc Demers s'est dit heureux de son choix, soulignant la compétence de son équipe et la synergie qui s'était développée entre eux depuis 2013. « Selon la volonté exprimée par la population lavalloise, nous assurerons ensemble la continuité du travail commencé », a souligné M. Demers, qui agit comme président du comité exécutif.

ORGANISMES MUNICIPAUX

Au cours des prochaines semaines, l'administration Demers procédera également à la nomination des élus aux différents postes au sein des organismes municipaux (la Société de transport de Laval et l'Office municipal d'habitation, par exemple). Certaines responsabilités seront également confiées à des élus pour présider certains comités de travail ou représenter Laval au sein d'organismes, notamment l'Union des municipalités du Québec.

La conseillère municipale Christiane Yoakim a été reconduite dans son rôle de présidente du conseil municipal.

Le comité exécutif se réunit chaque semaine. Les séances sont publiques.