Montréal: trois élus d'expérience à des postes-clés au comité exécutif

La nouvelle mairesse de Montréal dévoile ce matin son comité exécutif, équivalent municipal du Conseil des ministres. En plus de nommer Benoit Dorais à la présidence de la plus haute instance de la Ville, Valérie Plante viendra s'entourer d'une garde rapprochée de 12 élus, auxquels se grefferont au moins six « conseillers associés ».

Alors que la nouvelle mairesse a fait de la mobilité son principal cheval de bataille pour les quatre prochaines années, elle a décidé de confier la gestion des transports à Eric Alan Caldwell, élu dans Hochelaga.

Cette nomination ne surprendra pas les observateurs attentifs de la scène municipale, puisque celui-ci était aux côtés de sa cheffe en campagne électorale pour les annonces en transport. Il l'a notamment épaulée dans son engagement à créer une « police anticongestion », unité qui sera chargée de patrouiller dans le réseau afin d'intervenir de façon urgente dans la circulation.

En plus des transports, Eric Alan Caldwell héritera des dossiers en matière d'urbanisme et de consultation publique, également prioritaires pour la nouvelle administration.

Valérie Plante a en effet fréquemment insisté sur sa volonté d'être davantage à l'écoute des citoyens, réitérant encore la semaine dernière l'importance qu'elle accordait à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). En campagne électorale, Eric Alan Caldwell avait d'ailleurs critiqué sévèrement le maire sortant à ce sujet, lui qui avait annoncé son intention d'aller de l'avant avec un projet immobilier à Pierrefonds-Ouest malgré un rapport très critique de l'OCPM.

Parmi ses dossiers chauds, l'élu aura ainsi pour tâche d'établir la formule que la Ville adoptera pour remplacer les référendums municipaux que le gouvernement provincial a abolis pour Montréal et Québec. Partisan des référendums, M. Caldwell avait lui-même déposé une motion le printemps dernier pour demander la tenue d'un vote sur l'utilisation de fonds publics dans la construction d'un stade de baseball.

Bien qu'il entame seulement son deuxième mandat à l'hôtel de ville, Eric Alan Caldwell est un vétéran au sein de Projet Montréal. Il s'était en effet présenté pour le parti en 2005 comme candidat à la mairie de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, mais avait été défait. Après avoir à nouveau tenté sa chance en 2009 dans le district d'Hochelaga, il a finalement été élu en 2013 en défaisant Laurent Blanchard, qui venait tout juste d'assurer la mairie par intérim de Montréal. Au sein du parti, on indique qu'Eric Alan Caldwell s'est illustré par sa rigueur et son acharnement au travail.

Popeanu à l'habitation

Autre dossier majeur pour la nouvelle administration, l'habitation reviendra à la conseillère Magda Popeanu. Son défi s'annonce de taille, Valérie Plante ayant décrit cet enjeu comme l'« un des plus difficiles à réaliser ».

Projet Montréal souhaite augmenter l'offre en logements sociaux et encourager les familles à demeurer dans l'île. La conseillère de Côte-des-Neiges devra ainsi convaincre les promoteurs immobiliers d'adapter leur offre pour répondre aux besoins de cette clientèle.

Tout comme Eric Alan Caldwell, Magda Popeanu oeuvre depuis longtemps au sein de Projet Montréal. Elle s'est également présentée sans succès aux élections de 2005 et de 2009, puis a été élue en 2013. Elle a aussi été présidente du parti de 2007 à 2010.

Une recrue venue d'Équipe Denis Coderre

Comme elle s'y était engagée en campagne, Valérie Plante fera place à au moins un membre des partis de l'opposition au sein de son comité exécutif. Le maire de Verdun, Jean-François Parenteau, a accepté de prendre le dossier des services aux citoyens et des approvisionnements.

Élu sous la bannière d'Équipe Denis Coderre il y a deux semaines, ce dernier a décidé de quitter la formation pour siéger comme indépendant. Selon nos informations, Projet Montréal ne lui aurait pas imposé de quitter son parti, mais lui a demandé de ne pas siéger au caucus de l'opposition officielle. Afin d'éviter d'être déchiré entre sa loyauté envers les membres de son parti et celle de ses collèges à l'exécutif, Jean-François Parenteau a donc préféré l'indépendance.

Son nom circulait depuis plusieurs jours parmi les candidats pour se joindre à l'administration Plante-Dorais. Plusieurs avaient d'ailleurs noté qu'il n'avait pas sollicité le poste de chef par intérim de l'opposition officielle, alors que certains le pressentaient pour cette fonction.

Le dossier des services aux citoyens dont il hérite figurait lui aussi parmi les cinq priorités établies par Valérie Plante la semaine dernière dans son discours de prestation de serment. La nouvelle mairesse disait vouloir améliorer l'efficacité des services aux citoyens.

Pour les autres postes, Valérie Plante a informé les élus de son choix au cours de la fin de semaine, des appels ayant eu lieu jusqu'à tard hier soir. Si peu de détails ont filtré sur les autres membres de l'exécutif, il ne faut pas s'attendre à ce que les maires d'arrondissement élus pour la première fois le 5 novembre dernier y siègent. Ceux-ci auront déjà fort à faire pour apprendre leurs nouvelles responsabilités, surtout que Valérie Plante compte valoriser les administrations locales.